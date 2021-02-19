Буковель будет работать, несмотря на коронавирус, хотя ограничения "красной" зоны никуда не денутся

Несмотря на то, что Прикарпатье попадает в "красную" зону из-за вспышки коронавируса, горнолыжный курорт Буковель будет продолжать работать. Однако в работе заведений общественного питания предусмотрены ограничения.

Коронавирус загнал Прикарпатье в “красную“ зону: как будет работать Буковель

Коронавирус никуда не делся, и в Украине с понедельника, 22 февраля, будет возобновлен адаптивный карантин, однако люди устали бояться, и стали активнее выезжать на отдых. Этой зимой настоящий бум наблюдается в Буковеле. Украинцы и граждане соседних стран охотно едут туда покататься на лыжах и отдохнуть.

Пока многие европейские горнолыжные курорты не принимают посетителей, в Буковеле гостеприимно распахивают двери всем желающим. Однако Ивано-Франковщина, из-за вспышки коронавируса, со следующей недели попадает в "красную зону" со всеми вытекающими оттуда ограничениями.

По крайней мере, на ближайшую неделю в области опять запретят работу всех ТРЦ, будут закрыты все непродовольственные рынки, магазины и спортзалы. Школу будут посещать только учащиеся начальных классов. Всех остальных переводят на дистанционное обучение.

Коронавирус загнал Прикарпатье в “красную“ зону: как будет работать Буковель

Однако Буковель будет по-прежнему принимать отдыхающих, сообщили в областном управлении Госпотребслужбы. Будут работать гостиницы, подъемники и горнолыжные трассы, но все кафе и рестораны будут закрыты для "посиделок". Заведения общепита будут работать только на вынос еды.

Если в стоимость проживания в гостинице входит завтрак, то завтрак в кафе или ресторане при отеле не будет считаться нарушением. А обед и ужин либо должны доставлять постояльцам в их номера, либо просто продавать на вынос.

Напомним, с понедельника, 22 февраля, в Украине возвращают адаптивный карантин. Вся страна, кроме Ивано-Франковской области, будет жить по правилам "желтой" зоны. Прикарпатье, из-за вспышки коронавируса, сразу попало в "красную".


Марченко Любов, Тудей

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