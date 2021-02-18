Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%

Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%

Как сообщает SteelGuru, крупнейший производитель стали в Турции, Erdemir Group, произвела 24% сырой стали в Турции в 2020 году. Прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации EBITDA увеличилась на 25,2% в 2020 году. Компания получила прибыль в размере 3,31 млрд турецких лир за полный год. 2020 года. Продажи компании за 2020 год составили 32,05 млрд турецких лир.

Erdemir произвела за год плоского проката - 7,266 млн тонн, рост на 0,1% в годовом сравнении, сортового проката - 0,992 млн тонн, снижение на 3,3% в годовом сравнении, железной руды и окатышей - 2,137 млн ??тонн, рост на 10,3% в годовом сравнении.

Продажи плоского проката в 2020 г. составили 7,489 млн тонн (+ 3,3%), сортового проката - 1,006 млн тонн (- 4,8%), железной руды и окатышей - 2,031 млн тонн (+4,6%).

МинПром по материалам МеталлТорг

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