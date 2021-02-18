Курс Ethereum превысил $1,9 тысяч

18 февраля цена Ethereum на криптобирже Binance обновила исторический максимум на отметке в $1,9 тыс. За прошедшие сутки крупнейший по капитализации альткоин подорожал на 7%, а его рыночная капитализация достигла $217 млрд. Об этом пишет РБК.

Курс Ethereum превысил $1,9 тысяч
Фото: mind.ua

В интерактивной таблице криптовалют на «Минфине» стоимость ефира по состоянию на 11.:20 составляет почти $1,883 тыс.

Причина роста ефира

Это произошло на фоне роста курса биткоина до $52,6 тыс., за несколько часов стоимость криптовалюты поднялась более чем на $2 тыс.

Рост котировок Ethereum привел к увеличению стоимости комиссий за транзакции внутри сети. Согласно bitinfocharts, сейчас этот показатель находится на уровне около $20, тогда как совершение сделок на децентрализованных биржах, которые работают на базе криптовалюты, обходится пользователям в $100 и больше.

Прогнозы аналитика

Ранее аналитик NewsBTC Аяш Джиндал спрогнозировал, что курс Ethereum может достичь $2 тыс. На уровне в $1,8 тыс. находилось сопротивление, преодолев которое актив перешел в фазу уверенного роста, считает специалист.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грнЧетыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 летПандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
Блок рекламы


Похожие новости
Почти половину всех средств за границу в 2020 году вывела тысяча украинцевПочти половину всех средств за границу в 2020 году вывела тысяча украинцев
Украинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардовУкраинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардов
Курс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Что повлияло на рост криптыКурс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Что повлияло на рост крипты
Цена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодовЦена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодов
Биткоин впервые достиг отметки $50 тысячБиткоин впервые достиг отметки $50 тысяч
Японский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктовЯпонский индекс Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктов
Очередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысячОчередной рекорд. Курс биткоина впервые поднялся до $49 тысяч
Марченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебанияМарченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания
Рост биткоина подтолкнул курс Ethereum к новому максимумуРост биткоина подтолкнул курс Ethereum к новому максимуму
Биткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов – Tesla помоглаБиткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов – Tesla помогла
Последние новости
Подгружаем последние новости