Курс Ethereum превысил $1,9 тысяч

18 февраля цена Ethereum на криптобирже Binance обновила исторический максимум на отметке в $1,9 тыс. За прошедшие сутки крупнейший по капитализации альткоин подорожал на 7%, а его рыночная капитализация достигла $217 млрд. Об этом пишет РБК.

Фото: mind.ua

В интерактивной таблице криптовалют на «Минфине» стоимость ефира по состоянию на 11.:20 составляет почти $1,883 тыс.

Причина роста ефира

Это произошло на фоне роста курса биткоина до $52,6 тыс., за несколько часов стоимость криптовалюты поднялась более чем на $2 тыс.

Рост котировок Ethereum привел к увеличению стоимости комиссий за транзакции внутри сети. Согласно bitinfocharts, сейчас этот показатель находится на уровне около $20, тогда как совершение сделок на децентрализованных биржах, которые работают на базе криптовалюты, обходится пользователям в $100 и больше.

Прогнозы аналитика

Ранее аналитик NewsBTC Аяш Джиндал спрогнозировал, что курс Ethereum может достичь $2 тыс. На уровне в $1,8 тыс. находилось сопротивление, преодолев которое актив перешел в фазу уверенного роста, считает специалист.