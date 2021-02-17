В Украине выставили на продажу первую тюрьму

Стоимость лота - 220 миллионов гривень.

В Украине выставили на продажу первую тюрьму
Ірпінський виправний центр (№132)
Фото: privatization.gov.ua

"Ирпенский исправительный центр (№132)" выставлен на аукцион. Это первое пенитенциарное учреждение, которое пойдет с молотка в рамках анонсированной Минюстом "большой распродажи тюрем".

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Денис Малюська.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем "дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", - написал Малюська.

Глава Минюста также анонсировал выставление на продажу новых объектов.

Министр напомнил, что 70% от продажи тюрем пойдет на развитие в Украине новой тюремной инфраструктуры по европейским стандартам. Остальные 30% - пополнит государственный бюджет.

Ранее планировалось, что большая распродажа тюрем в Украине будет происходить в течение лета-осени 2020 года, но, как сообщал в конце декабря министр, помешали "многочисленные бюрократические препятствия".

Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков.

По словам министра, в 2021 году в Украине будут приватизированы минимум 4 тюрьмы.

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