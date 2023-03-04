Україна з початку війни залучила від продажу ОВДП 353 мільярди — НБУ

Від початку повномасштабної війни до 28 лютого 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 238 812,2 млн грн, $2 237,7 млн та 1 064,2 млн євро. Загалом сума становить 353 млрд грн в еквіваленті. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 234 499,4 млн грн, $3 140,6 млн та 662,6 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Україна з початку війни залучила від продажу ОВДП 353 мільярди — НБУ
Фото: slovoidilo.ua

У лютому 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 22,4 млн грн (в еквіваленті) перевищували його виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

Національний банк надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку, а з 11 лютого 2023 року розширив цей перелік.

Підвищення ставок

Міністерство фінансів підвищує ставки за гривневими ОВДП. Зокрема, якщо на початку жовтня 2022 року максимальна ставка за гривневими військовими ОВДП становила 16% річних, то в лютому 2023 року вона зросла до 19,75% річних.

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало також ставки за доларовими ОВДП (максимальна ставка — 4,5% річних) та за військовими облігаціями, номінованими в євро (максимальна ставка — 3% річних).

Статистика депозитарію НБУ

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 березня 2023 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У лютому він зріс у всіх валютах і становить:

  • 23 182,8 млн грн, або 22,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 лютого — 21 422,0 млн грн, або 21,3%);
  • $542,7 млн, або 40,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах (на 1 лютого — $344,1 млн, або 32,0%);
  • 101,0 млн євро, або 17,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 лютого — 92,4 млн євро, або 17,4%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів — 8 289,1 млн грн та $11,3 млн.





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