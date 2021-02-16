ПриватБанку запретили продавать резиденцию Брежнева в Днепре

Банк заявил о рейдерском захвате его собственности.

ПриватБанку запретили продавать резиденцию Брежнева в Днепре
Фото: dengi.informator.ua

Хозяйственный суд Днепропетровской области заблокировал продажу офисного и административного комплекса на Крутогорном спуске в центре Днепра, одно из зданий которого когда-то было резиденцией Брежнева.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка, которому принадлежит комплекс.

Иск в суд подал благотворительный фонд "Люди, события, время", который арендовал его с 2006 года. Фонд указал, что за время пользования объектом инвестировал 76,5 млн гривен в ремонт и отделку дома и как арендатор имеет преимущественное право на приобретение недвижимости.

ПриватБанк в свою очередь сообщил, что договор аренды утратил силу еще в 2018 году, и с тех пор арендатор находится в помещении незаконно.

"Иск о запрете проведения продажи и предоставлении первоочередного права покупки арендаторам здания, поданный благотворительной организацией "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время", фактически является рейдерским захватом собственности ПриватБанка. Поскольку договор аренды помещения истек еще в 2018 году и не был продлен владельцем объекта - ПриватБанком, пребывание арендаторов в здании в настоящее время является незаконным и нарушает права собственника на свободное владение и распоряжение помещением", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, суд встал на сторону арендатора и удовлетворил его заявление об обеспечении иска.

ПриватБанку запрещено совершать любые действия по продаже или отчуждении комплекса до вступления в законную силу решения по этому делу.

Спорное здание в центре Днепра известно тем, что там размещалась резиденция советской политической элиты города.

Там когда-то жил первый секретарь обкома Мендель Хатаевич, один из виновных в организации Голодомора, а после Второй мировой войны это здание было официальной резиденцией Леонида Брежнева.

ПриватБанк является владельцем этого объекта еще с 2004 года. Тогда так называемый "Домик Брежнева" не имел статуса памятника культуры местного значения, в реестрах памятников культурного наследия национального и местного значения этот объект не значится. Согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", наделение этого объекта статусом памятника является противоправным и невозможным.

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