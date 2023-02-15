Верховний суд застосував «антиколомойський закон» та поставив крапку в історії із націоналізацією Приватбанку

Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції та остаточно закрила провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Мова йде про провадження за позовом колишнього голови правління та ексакціонера ПриватБанку Олександра Дубілета, який раніше володів 2,7249% акцій, який вимагав визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови - bail-in.

Цим рішенням Велика Палата підтвердила застосування так званого «антиколомойського закону» закону № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам, а єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.

Як заявили у пресслужбі Приватбанку, це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ, які ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк.