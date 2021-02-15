Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, вероятно, останется на уровне 1,68 грн, - НКРЭКУ

"Не исключено, что постановление Кабмина будет продлено без изменений".

Ставка тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 апреля 2021 года может быть оставлена на действующем уровне - 1,68 грн/кВт-час.

Такое мнение 15 февраля высказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время Всеукраинского форума "Украина 30", передает ExPro.

"Совсем не исключено, очень вероятно, что постановление (постановление Кабмина "О возложении спецобязательств на рынке электроэнергии", - ред.) будет продлено без изменений, и поэтому ничего не произойдет в плане населения. Но сейчас об этом еще рано говорить" , - сказал он.

Отмечается, что на первый квартал 2021 года правительство приняло редакцию постановления о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии, согласно которой цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Данные изменения являются временными, они действуют до 1 апреля 2021 года.

Напомним, с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС. Правительство решило компенсировать потери, которые из-за этого решения несут владельцы электроотопления.

1 февраля Кабмин внес электроэнергию в перечень социально значимых товаров.