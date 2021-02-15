Нефть Brent подорожала до $63,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и ожиданиями принятия новых экономических стимулов в США . Об этом пишет Интерфакс.

Фото: rbc.ua

Торги на бирже

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,62 за баррель, что на $1,19 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 12 февраля эти контракты подорожали на $1,29 (2,1%) — до $62,43 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,88 за баррель, что на $1,41 (2,37%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $1,23 (2,1%) — до максимальных с 9 января 2020 года $59,47 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI — на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Что повлияло на цены

«Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса», — отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

По ее словам, «контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США — ИФ) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов».

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США .

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.