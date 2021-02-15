Билл Гейтс планирует инвестировать в климатические проекты $2 млрд за пять лет
В то же время, по его мнению, мир не должен отказываться от атомной энергетики.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с климатическими изменениями.
Об этом он заявил в опубликованном в понедельник, 15 февраля, интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает DW.
По мнению Гейтса, государства мира должны увеличить расходы на исследования, направленные на защиту климата, по меньшей мере в пять раз, до 110 млрд долларов в год. "Нам надо менять физическую экономику так быстро, как никогда ранее в истории", - отметил предприниматель.
При этом Гейтс добавил, что, по его мнению, мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, как то солнца и ветра, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальные потребности в электроэнергии. В то же время он заявил, что возлагает большие надежды на технологию фильтрации углекислого газа из атмосферы. Еще один источник энергии будущего, по мнению Гейтса, - это водородное топливо.
Говоря об экологической ситуации на планете, Гейтс сравнил климат с переполненной ванной. "Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - сказал он.
Именно поэтому к 2050 году выбросы углекислого газа надо не просто сократить, но свести к нулю, подчеркнул бизнесмен.
Напомним, весной 2020-го Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы заниматься благотворительностью. По словам миллиардера, он будет уделять больше времени сфере мирового здравоохранения, образования и противодействия изменениям климата. Ранее фонд Гейтсов заявил о выделении $100 млн на борьбу с коронавирусом.