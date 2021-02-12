Американского производителя оружия Colt купила чешская компания

Чешская компания по производству огнестрельного оружия Ceska zbrojovka купила 100% акций американской фирмы Colt. Стоимость сделки составила 220 млн долларов США .

Об этом говорится в сообщении чешской компании.

Бывший владелец также получил более 1 млн акций Ceska zbrojovka.

Чешская компания заявила, что ожидает закрытия сделки во II квартале 2021 года.

"Слияние фирм полностью соответствует нашей стратегии стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США ", - приводит пресс-служба слова гендиректора чешской фирмы Лубомира Коваржика.

Colt была основана в 1836 году. Револьверы и пистолеты компании популярны во всем мире. В 2015 году Colt обанкротилась после потери госконтрактов на поставку оружия.