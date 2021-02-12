Американского производителя оружия Colt купила чешская компания

Стоимость сделки составила 220 млн долларов США.

Американского производителя оружия Colt купила чешская компания

Чешская компания по производству огнестрельного оружия Ceska zbrojovka купила 100% акций американской фирмы Colt. Стоимость сделки составила 220 млн долларов США.

Об этом говорится в сообщении чешской компании.

Бывший владелец также получил более 1 млн акций Ceska zbrojovka.

Чешская компания заявила, что ожидает закрытия сделки во II квартале 2021 года.

"Слияние фирм полностью соответствует нашей стратегии стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США", - приводит пресс-служба слова гендиректора чешской фирмы Лубомира Коваржика.

Colt была основана в 1836 году. Револьверы и пистолеты компании популярны во всем мире. В 2015 году Colt обанкротилась после потери госконтрактов на поставку оружия.

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