Нацбанк изменил правила банковских QR-кодов. Оплачивать станет проще

Национальный банк изменил правила банковских QR-кодов, чтобы их было удобнее использовать для платежей.

Нацбанк изменил правила банковских QR-кодов. Оплачивать станет проще

Национальный банк изменил правила банковских QR-кодов, чтобы их было удобнее использовать для платежей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что это значит

Когда клиент будет сканировать QR-код для осуществления платежа, на его смартфоне автоматически будет открывать мобильное приложение банка со счетом для оплаты.

Если же на устройстве клиента не установлено приложение банка, которое готово обрабатывать такой QR-код, клиент будет переадресован на веб-страницу с информацией о банках, в приложениях которых реализована эта функция.

Для этого Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения.

Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию к своему платежному приложения.

Новая версия формата QR-кода позволяет оптимизировать кодирование символов в QR-коде и уменьшить его размер.

Эти изменения и новая версия формата QR-кода изложенные в постановлении НБУ, вступает в силу с 9 мая.

Напомним

В 2020 году Национальный банк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (речь идет о кредитном переводе).

Рынок получил унифицированный инструмент, который будет способствовать широкому использованию QR-кодов при оплате товаров и услуг и перевода средств со счета на счет.

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