Токен биржи Binance подорожал в 2,6 раза с начала года

9 февраля рыночная цена токена BNB одной из крупнейших по объемам торгов биржи Binance впервые превысила $97. С января 2021 года криптовалюта подорожала на 160%, ее капитализация достигла $14,6 млрд. Об этом пишет РБК.

По состоянию на утро альткоин торговался на уровне в $93,2. За последние сутки его цена выросла на 28%. В марте 2020 года цена BNB падала до локального минимума в $6,3. С тех пор она поднялась на 1440%.

Фото: bits.media

Что известно о BNB

BNB — это внутренний токен криптобиржи Binance. Он может использоваться для оплаты торговых комиссий. Альткоин также применяется при проведении первичных биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Напомним

9 февраля стоимость биткоина на криптобирже Binance обновила исторический максимум, поднявшись выше $48 тыс. За прошедшие 24 часа криптовалюта подорожала на 23%.