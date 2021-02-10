Индонезия повторно расследует импорт стальной балки

Индонезия повторно расследует импорт стальной балки

Индонезийская комиссия по защите торговли (KPPI) начала повторное расследование по импорту балки из легированной стали. Его инициатором выступила местная компания PT Gunung Raja Paksi.

В 2015 г. в Индонезии были введены защитные пошлины на балку, продленные на второй трехлетний срок в начале 2018 г. Ставка изначально составляла 26%, но затем постепенно снижалась, и в период с 21 января 2020 г. до 20 января 2021 г. составляла 17,25%.

Компания PT Gunung Raja Paksi заявляет, что несмотря на действие пошлин импортные поставки балки в страну увеличиваются. Поэтому отмена ограничений нанесет ущерб местным производителям. С соответствующим заявлением выступил и глава KPPI Ч. Марджоко.

Между тем, как отмечает агентство Kallanish, наивысшие объемы импорта балки в Индонезию наблюдались в 2018 г., когда они достигли 87,05 тыс. т. В дальнейшем они сокращались и в 2020 г. составили всего лишь 15,44 тыс. т.

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