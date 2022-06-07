Автомобили, сантехника, устрицы: какой импорт вырос в десятки раз во время войны

В Украину во время войны стали ввозить намного больше некоторых товаров, чем ввозили до войны. Речь идет не об оружии и военном обмундировании, а о товарах вполне мирного гражданского назначения. В частности, в Украину пошли непрерывным потоком автомобили и сантехника. А еще, украинцы во время войны стали есть больше устриц.

Такие, весьма неожиданные выводы, сделанные Нацбанком Украины, обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

НБУ сравнил, какова была суммарная стоимость некоторых импортных товаров, ввезенных в Украину в марте и апреле 2022 года.

Получились, что импорт отдельных товаров в апреле по сравнению с мартом вырос таким образом:

легковых автомобилей – в 10 раз;

раковин и умывальников – в 13 раз;

декоративных изделий из стекла – в 13 раз;

стиральных машин – в 4 раза;

моллюсков - в 3 раза;

мобильных телефонов – в 2 раза;

бижутерии – в 2 раза.

Таким образом, во время войны украинцам срочно понадобилось в 10 раз больше легковых автомобилей, а также более чем в 10 раз выросла потребность граждан в бытовой сантехнике и декоративных изделиях из стекла. А еще, у нас стали в 4 раза чаще ломаться стиральные машины. И украинцы начали есть (очевидно, на нервной почве) в три раза больше устриц.

Конечно, все это стало следствием беспошлинного импорта, которым весьма оперативно воспользовались не только поставщики критического импорта, но и просто прыткие предприниматели, которые постарались ввезти товар с запасом – на случай, если льготы отменят.

Они оказались прозорливыми, поскольку власть решила позаботиться о наполнении бюджета и уже возвращает ввозные пошлины на таможне.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция, в которой просят не отменять бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.