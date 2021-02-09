Падение ВВП Украины замедлилось с 3,5% до 1% в четвертом квартале

"Наш прогноз на 2021 год - рост на 4,6%".

Падение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%, заявил во вторник министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы весьма достойно справились с беспрецедентными вызовами 2020 года и имеем оптимистичные прогнозы на последующие годы. Меры правительства и НБУ способствовали формированию определенных положительных тенденций в экономике. Начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства. В частности, падение ВВП в III квартале замедлилось до 3,5%, а в IV квартале - до 1%", - цитирует пресс-служба Минэкономики выступление Петрашко на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Официальные данные о падении экономики в 2020 году Госстат обнародует в середине февраля.

Министр сказал, что условия для экономического восстановления Украины довольно благоприятны.

"Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 год - рост на 4,6% - мы оставляем неизменным и вполне вероятным", - сказал Петрашко.

Напомним, что во втором квартале, на который пришелся пик карантина, падение экономики составляло 11,4%, но уже в третьем квартале падение замедлилось до 3,5%.