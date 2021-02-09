ЕЭК готовится продлить пошлины на украинские трубы

ЕЭК готовится продлить пошлины на украинские трубы

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых видов труб, изготовленных металлургическими предприятиями Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Расследование начато в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры, введённой в 2011 году и продлённой в июне 2016 года.

В числе инициаторов расследования - ЧТПЗ, ПНТЗ, Волжский, Северский и Синарский трубные заводы, Таганрогский и Выксунский металлургические заводы, ТМК-КПВ, "ТМК-Казтрубпром" и KSP Steel. Объект расследования - обсадные, насосно-компрессорные трубы, а также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно. Размер действующих пошлин - от 18,9% до 37,8% в зависимости от вида труб.

"Представленная в ЕЭК со стороны производителей информация свидетельствовала о возможности продолжения демпингового импорта стальных труб из Украины и о возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры. Наличие в заявлении таких сведений является основанием для проведения повторного расследования. В целом антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей Союза и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС", - сообщает пресс-служба ЕЭК.


МинПром по материалам МеталлСервис

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