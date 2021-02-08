После аварийных остановок ТЭС цена электроэнергии взлетела на 18%, - СМИ

За восемь дней февраля цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час. Об этом со ссылкой на данные сайта «Оператор рынка» сообщают "Наші гроші".

Такой рост цены произошел на фоне дефицитов угля на складах ТЭС и аварийных остановок энергоблоков ТЭС.

На прошлой неделе НКРЭКУ заявила, что проводит проверки тепловых электростанций на предмет обеспечения топливом. Кроме того, по данным энергорегулятора, ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, а это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС. Так 2 февраля состоялась аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС. 6 февраля на электростанциях ДТЭК были выведены в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.

Всего по состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков: 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центрэнерго и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и РоSSии.

Около 70% мощности тепловой генерации контролирует компания ДТЭК Рината Ахметова.