После аварийных остановок ТЭС цена электроэнергии взлетела на 18%, - СМИ

По данным энергорегулятора, ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС.

После аварийных остановок ТЭС цена электроэнергии взлетела на 18%, - СМИ
Фото: dniproenergo.com.ua

За восемь дней февраля цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час. Об этом со ссылкой на данные сайта «Оператор рынка» сообщают "Наші гроші".

Такой рост цены произошел на фоне дефицитов угля на складах ТЭС и аварийных остановок энергоблоков ТЭС.

На прошлой неделе НКРЭКУ заявила, что проводит проверки тепловых электростанций на предмет обеспечения топливом. Кроме того, по данным энергорегулятора, ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, а это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС. Так 2 февраля состоялась аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС. 6 февраля на электростанциях ДТЭК были выведены в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.

Всего по состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков: 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центрэнерго и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и РоSSии.

Около 70% мощности тепловой генерации контролирует компания ДТЭК Рината Ахметова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Верховный Суд рассмотрел дело Тедиса против Антимонопольного комитетаВерховный Суд рассмотрел дело Тедиса против Антимонопольного комитета
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекордTesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекорд
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
АМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешевоАМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешево
Цена Brent превысила $59 впервые почти за годЦена Brent превысила $59 впервые почти за год
Запорожская ТЭС возобновила работу после аварииЗапорожская ТЭС возобновила работу после аварии
"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале
Цена Ethereum приблизилась к историческому максимуму. Что будет дальшеЦена Ethereum приблизилась к историческому максимуму. Что будет дальше
Биткоин за полчаса подорожал на $5 тысяч после твита Илона МаскаБиткоин за полчаса подорожал на $5 тысяч после твита Илона Маска
Минфин надеется на исчезновение "скруток" после снижения НДСМинфин надеется на исчезновение "скруток" после снижения НДС
МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после кризисаМВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после кризиса
Последние новости
Подгружаем последние новости