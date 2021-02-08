ФОПы за год принесли в бюджет Украины 27,5 миллиарда

Украинские предприниматели заплатили за год 27,6 млрд гривен налогов. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Фото: levant.in.ua

«С начала пандемии украинские предприниматели работали в условиях жестоких изменений. Локдауны приводили бизнес до закрытия, проводились массовые сокращения персонала. Несмотря на это, результаты неожиданно удивили», — комментирует данные Алексей Ивакин, основатель Опендатабот.

Поступления от ФОПов

За последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И каждый год количество поступлений увеличивается примерно на 3 млрд гривен.

В этом году каждый предприниматель уплатил в среднем 15 тысяч гривен единого налога в бюджет Украины.

Как изменилось количество ФОПов

При этом количество предпринимателей в 2020 году почти не изменилось. Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 млн ФОПов, тогда как в прошлом году насчитывалось 1,88 млн бизнеса. Количество ФОПов росло медленно: ежемесячно количество увеличивалась примерно на 2000.