В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен

Во время обысков правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен наличными.

В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через него, составлял более 5 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

Фото: СБУ

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в декабре прошлого года на Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен.

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