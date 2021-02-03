В прошлом году сумма платежей через СЭП выросла почти на 40% и составила около 45 триллионов

В 2020 году через СЭП было осуществлено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн, что больше на 38%, чем в 2019 году (384 млн начальных платежей на сумму почти 33 трлн грн соответственно). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

В прошлом году сумма платежей через СЭП выросла почти на 40% и составила около 45 триллионов
Фото: minfin.com.ua

Ключевые цифры

В среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году передали в систему украинские банки и их филиалы — 94% от общего количества платежей.

Напомним

С августа 2020 года СЭП заработала в режиме 23/7. Это стало первым этапом для будущего перехода системы на круглосуточный режим работы.

Переход СЭП на режим работы 24/7 планируется реализовать в рамках модернизации системы вместе с ее переходом на международный стандарт ISO 20022.

В частности, в 2021 году регулятор планирует активно работать над этим проектом, цель которого — модернизация финансовой инфраструктуры Украины в соответствии с мировыми тенденциями и требованиями времени и бизнеса, а также повышение конкурентоспособности нашей страны и ее интеграция с мировыми рынками.

Справочно

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Национальный банк Украины является платежной организацией и расчетным банком системы. Это единственная системно важная платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины.

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