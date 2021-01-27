Кабмин намерен ограничить цену газа и для ОСМД

Соответствующие изменения предлагаются к постановлению правительства от 9 декабря 2020 года.

Кабинет министров планирует расширить действие предельной цены на природный газ в размере 6,99 грн за кубометр в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина.

Документом предлагается внести изменения в пункт 41 постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СOVID-19", дополнив его после слов "бытовых потребителей" словами "и/или объединениями совладельцев многоквартирных домов".

Фото: materialy.kmu.gov.ua

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующая инициатива внесена в повестку дня запланированного на среду заседания правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, который готовило Минэнергетики, несмотря на введение свободного рынка для населения с августа 2020 года, большинство бытовых потребителей не стали менять поставщика, оставшись клиентами региональных газсбытовых компаний.

По оценке министерства, в августе-декабре 2020 года из-за доминирующего положения региональных газсбытов (доля более 90%) население переплатило за газ 8,4 млрд грн, или 670 грн на одного абонента. В частности, средняя цена региональных газсбытов на 36% выше, чем в ГПК "Нафтогаз Украины".

В январе 2021-го из-за значительных холодов цена на газ на европейских рынках существенно возросла, что может привести к ее росту и для уязвимых потребителей страны на 14%, с ростом платежки за газ в феврале на 175 грн. В связи с этим Кабмин и устанавливает предельную цену на газ для бытовых потребителей.

Напомним, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021-го путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

Для возможности установки предельной цены на природный газ правительство внесло его в список социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Кабмин также расширил постановление №809 от 30 сентября 2021 года, которым утверждается порядок отбора поставщика "последней надежды", что обязывает его не превышать установленную в феврале-марте 2021 года постановлением №1236 предельную цену продажи газа.

По данным НКРЭКУ, в Украине почти 12,5 млн домохозяйств, потребляющих газ. Половина из них - частные дома, вторая - многоквартирные дома. В частных домах около 40% имеют газовую плиту и котел, в многоквартирных - 28% имеют газовую плиту, а 14% - плиту с котлом.

Вчера, 26 января, поставщики газа начали обнародовать цены на газ на февраль, в соответствии с решением правительства.