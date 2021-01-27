Кабмин предложил "навести порядок" с прожиточным минимумом и отвязать от него штрафы

Кабинет министров инициировал реформу прожиточного минимума, сузив сферу его использования.

Пакет из четырех соответствующих законопроектов был утвержден на заседании правительства в среду.

"Мы предлагаем ввести новую методологию формирования прожиточного минимума. Это должна быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. Она будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий. Это минимальная зарплата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником дохода человека", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная, которая представляла этот вопрос.

Она сказала, что сейчас прожиточный минимум используется для расчета около 180 штрафов, платежей, взысканий.

В случае, если реформа пройдет через Верховную Раду, вместо прожиточного минимума с 2022 года будут использоваться базовые величины для денежных платежей и взысканий. Их будут ежегодно индексировать на уровень инфляции.

Размер этих штрафов, платежей и взысканий меняться не будет, поскольку базовая величина будет равняться соответствующим прожиточным минимумам.

Напомним, что прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2020 года составляет 2189 гривен, для детей до 6 лет - 1 921 гривну, для детей 6-18 лет - 2 395 гривен, для трудоспособных лиц - 2 270 гривен, для нетрудоспособных - 1 769 гривен.