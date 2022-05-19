Ничего общего с экономикой: курс евро в РоSSии упал до 5-летнего минумума

РоSSийская экономика переживает не лучшие свои времена в результате полномасштабного вторжения в Украину и западных санкций. Хотя по официальным данным по курсу доллара и евро к рублю ситуация кажется контролируемой, однако на черном рынке цены отличаются от официальных в 2, а иногда и в 2,5 раза, информирует Апостроф .

Об этом сообщают в издании Investing.com.

Официальный курс от Центрального банка РФ по состоянию на четверг

доллар 63,56 рубля (+0,02)

евро 66,61 рубля (+0,25)

В то же время сообщается, что евро на Мосбирже рухнул сразу на 4,7 рубля, то есть ниже 62 рублей, что произошло впервые с мая 2017 года. Однако на самом деле населению такой курс недоступен - он вынужден покупать валюту вдвое дороже на черном рынке.

Даже на "Московской бирже" доллар продолжает расти постепенно, а евро немного снижается. Это произошло на фоне удорожания нефти и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая.