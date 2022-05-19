Ничего общего с экономикой: курс евро в РоSSии упал до 5-летнего минумума
РоSSийская экономика переживает не лучшие свои времена в результате полномасштабного вторжения в Украину и западных санкций. Хотя по официальным данным по курсу доллара и евро к рублю ситуация кажется контролируемой, однако на черном рынке цены отличаются от официальных в 2, а иногда и в 2,5 раза, информирует
Об этом сообщают в издании Investing.com.
Официальный курс от Центрального банка РФ по состоянию на четверг
В то же время сообщается, что евро на Мосбирже рухнул сразу на 4,7 рубля, то есть ниже 62 рублей, что произошло впервые с мая 2017 года. Однако на самом деле населению такой курс недоступен - он вынужден покупать валюту вдвое дороже на черном рынке.
Даже на "Московской бирже" доллар продолжает расти постепенно, а евро немного снижается. Это произошло на фоне удорожания нефти и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,44 – 63,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 63,49 руб. (+4,5 коп. до уровня предварительного закрытия). Евро подешевело на 51,25 коп. – до 66,1875 руб. Бивалютная корзина уменьшилась на 20,59 коп. к уровню закрытия 18 мая до 64,7 рубля. Доллар при этом оказался на 7,43 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро – на 42,6 коп. ниже официального курса.