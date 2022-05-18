Помощь переселенцам: Кабмин расширил перечень получателей 2200 грн

В Украине продолжают выплачивать переселенцам по 2200 грн за март и апрель. Кроме того, Кабмин расширил перечень граждан, которые могут претендовать на ежемесячную материальную помощь от международных гуманитарных организаций.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на выплаты 2200 и 2500 грн теперь могут рассчитывать не только социально уязвимые группы граждан, жилье которых пострадало в результате войны, но и украинцы с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога", а вскоре такая возможность появится в приложении "Дія". Как известно, получить помощь в размере 2200-2500 грн можно только от одной из организаций, помогающей украинцев.

Так, денежные выплаты переселенцы в Украине могут получить от:

Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины;

Программы от ЮНИСЕФ «Спільно»;

Агентства ООН по делам беженцев;

по делам беженцев; Всемирной продовольственной программы ООН;

Международной организации по миграции (МОМ);

Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Также в июне почти миллион украинцев получат единоразовую денежную помощь. Речь идет о традиционных ежегодных выплатах ветеранам Второй мировой войны, которые обычно начисляются до 9 мая, но в этом году сроки сместились. Граждане, имеющие статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто, получат по 612 грн, а инвалиды войны І группы, имеющие заслуги перед Украиной, по 4421 грн.

Ранее сообщалось, сколько ежемесячно платят украинским беженцам в Ирландии.