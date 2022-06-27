Більше українців зможуть отримати виплати у 2200 грн: ПриватБанк озвучив правила

ПриватБанк, банкомат

Українці зможуть отримувати грошову допомогу від міжнародних організацій через ПриватБанк.

Подробиці повідомляє Телеграм-канал PrivatBank_insider.

Тепер виплати від міжнародних організацій для внутрішньо переміщених осіб у вигляді переказів Western Union зможуть отримувати неповнолітні та підлітки віком від 14 до 18 років.

Йдеться про виплати за програмами ООН World Food Programme, WFP у розмірі 2200 гривень, які можуть отримати українці, які виїхали в безпечні регіони країни через бойові дії.

ПриватБанк

Для того, щоб отримати гроші, неповнолітні зможуть відкрити карту для виплат ПриватБанку. Зробити це вони зможуть в будь-якому відділенні банку і навіть без присутності батьків. Зарахування і зняття грошей з карт буде проходити без комісії.

Підлітки віком від 14 до 16 років після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку Приватбанку в Приват24 або відділенні банку.

ПриватБанк

Для українців у віці від 16 до 18 років отримання грошей буде доступно будь-яким способом: через Приват24, в банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку. Крім того, зарахувати переказ на карту можна, звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 або в чат «Допомога Онлайн», повідомили в ПриватБанку.


Дарья Волкова, politeka.net





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