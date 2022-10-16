Нова програма міжнародної допомоги: хто може отримати 2200 грн

В Україні розпочалась нова програма міжнародної допомога. Кошти можуть отримати жителі деокупованих територій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Це спільний проєкт Мінреінтеграціі, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти», - повідомляють у відомстві.

За даними міністерства, 2200 грн одноразово виплачуються громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.

«Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську», - додали у міністерстві.