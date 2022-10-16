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2022-10-16
Нова програма міжнародної допомоги: хто може отримати 2200 грн
Виплати здійснюють на деокупованих територіях.
В Україні почались чергової виплати міжнародної допомоги
В Україні розпочалась нова програма міжнародної допомога. Кошти можуть отримати жителі деокупованих територій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
«Це спільний проєкт Мінреінтеграціі, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти», -
За даними міністерства, 2200 грн одноразово виплачуються громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.
«Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську», - додали у міністерстві.
Артем Руденко, ZN.ua