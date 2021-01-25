За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.

Во время пандемии коронавируса состояния десяти богатейших людей мира выросли на 540 млрд долл. США . Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.



Отмечается, что эта сумма является эквивалентом расходов всех правительств стран "Большой двадцатки" для восстановления экономики во время пандемии COVID-19.



По данным международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, такой суммы будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить всех в мире вакциной от коронавируса.



Отмечается, что за период с 18 марта по 31 декабря 2020 года состояния мировых миллиардеров в мире выросли с 3,9 трлн долл. США до 11,95 трлн долл. США .



Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 25 января зафиксировано 99 774 351 случай COVID-19, в частности 2 139 031 - летальный, выздоровели 71 746 746 человек.



