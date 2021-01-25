За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.

За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.

Во время пандемии коронавируса состояния десяти богатейших людей мира выросли на 540 млрд долл. США. Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что эта сумма является эквивалентом расходов всех правительств стран "Большой двадцатки" для восстановления экономики во время пандемии COVID-19.

По данным международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, такой суммы будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить всех в мире вакциной от коронавируса.

Отмечается, что за период с 18 марта по 31 декабря 2020 года состояния мировых миллиардеров в мире выросли с 3,9 трлн долл. США до 11,95 трлн долл. США.

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 25 января зафиксировано 99 774 351 случай COVID-19, в частности 2 139 031 - летальный, выздоровели 71 746 746 человек.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.
Блок рекламы


Похожие новости
В Японии экспорт стали упал на 5%В Японии экспорт стали упал на 5%
ОАЭ закупили в США истребители и ударные дроны на 23 миллиарда долларовОАЭ закупили в США истребители и ударные дроны на 23 миллиарда долларов
В Таиланде надеются на рост выплавки сталиВ Таиланде надеются на рост выплавки стали
Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мираШри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира
Чилийская Antofagasta направит дополнительные 400 млн долл. на модернизацию рудника Los PelambresЧилийская Antofagasta направит дополнительные 400 млн долл. на модернизацию рудника Los Pelambres
В 2020 году Украина увеличила потребление сталиВ 2020 году Украина увеличила потребление стали
Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.Glencore передала властям Замби крупнейший рудник в стране за 1 долл.
Сильный доллар. Министр финансов США против девальвации курсаСильный доллар. Министр финансов США против девальвации курса
«УЗ Карго» обеспечит порядка 5 млрд грн дополнительного дохода для «Укрзализныци», - Эзугбая«УЗ Карго» обеспечит порядка 5 млрд грн дополнительного дохода для «Укрзализныци», - Эзугбая
"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости