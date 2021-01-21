Курс биткоина впервые за неделю опустился ниже $33 тысяч

21 января, курс биткоина на криптобирже Binance впервые за неделю опускался ниже $33 тыс., падая до $32,5 тыс. Об этом пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 5%, c 14 января — на 19%. Неделю назад стоимость актива превышала $40 тыс., после чего начала снижаться.

Торги на бирже

Вслед за биткоином подешевели, а альткоины.

За последние 24 часа цена Ethereum снизилась на 6%, до $1,2 тыс., XRP подешевел на 4%, до $0,28.

Несмотря на снижение рынка, стоимость четвертой по капитализации криптовалюты Polkadot за последние сутки выросла на 3%, до $16,14.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Прогнозы аналитиков

Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.