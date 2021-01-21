Курс биткоина впервые за неделю опустился ниже $33 тысяч

21 января, курс биткоина на криптобирже Binance впервые за неделю опускался ниже $33 тыс., падая до $32,5 тыс. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина впервые за неделю опустился ниже $33 тысяч
Фото: epravda.com.ua

За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 5%, c 14 января — на 19%. Неделю назад стоимость актива превышала $40 тыс., после чего начала снижаться.

Торги на бирже

Вслед за биткоином подешевели, а альткоины.

За последние 24 часа цена Ethereum снизилась на 6%, до $1,2 тыс., XRP подешевел на 4%, до $0,28.

Несмотря на снижение рынка, стоимость четвертой по капитализации криптовалюты Polkadot за последние сутки выросла на 3%, до $16,14.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Прогнозы аналитиков

Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Блок рекламы


Похожие новости
Сильный доллар. Министр финансов США против девальвации курсаСильный доллар. Министр финансов США против девальвации курса
"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен
МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону пониженияМЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения
НКРЭКП одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов до 1,79 грнНКРЭКП одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов до 1,79 грн
Общий объем ликвидности банков в первую неделю года превысил 200 миллиардовОбщий объем ликвидности банков в первую неделю года превысил 200 миллиардов
НБУ продал на аукционе памятные монеты более чем на 626 тысячНБУ продал на аукционе памятные монеты более чем на 626 тысяч
Курс биткоина вырос на $4 тысячи после утверждения импичмента ТрампуКурс биткоина вырос на $4 тысячи после утверждения импичмента Трампу
Хитрый ход НБУ, или как заставить курс расти даже при избытке предложения валютыХитрый ход НБУ, или как заставить курс расти даже при избытке предложения валюты
Цена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррельЦена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррель
Официальный курс доллара падает третий день подрядОфициальный курс доллара падает третий день подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости