Цена на квартиры в Украине падает

Вторичный рынок недвижимости постепенно сходит на нет, так как его превосходит первичный. Также предложение превышает спрос, как следствие, цена на квартиры продолжает падать. Каждый год стоимость снижается примерно до 10% на «чешки», и еще стремительнее падает на «сталинки» и «хрущевки». Глава девелоперской компании уверен, что в скором времени их и вовсе не станет в Украине.

По словам Олега Приходько, гендиректора девелоперской компании Greenol, вторичное жилье понемногу теряет в своей стоимости. Эксперт отметил, что цена снижается ежегодно.

Если раньше на первичном рынке квартиры раскупали еще до того, как закончится строительство, сейчас проекты сдаются с огромным количеством невыкупленных квартир. А это значит, что предложение значительно превышает спрос.

При этом в Украине очень много аварийных домов – «хрущевки» и «сталинки» уже отживают свое, и в скором времени пойдут под снос. А потому неудивительно, что на пробывшее долгое время в эксплуатации жилье падает цена.

Также стоимость недвижимости на «первичке» и «вторичке» напрямую связана с курсом доллара.

Напомним, несмотря на карантин, аренда квартир в Украине продолжает расти - за год на 5,5%. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 3903 гривны.