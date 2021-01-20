«УЗ Карго» обеспечит порядка 5 млрд грн дополнительного дохода для «Укрзализныци», - Эзугбая

«УЗ Карго» намерен стать основным грузоперевозчиком на расстоянии более 300 км по Украине и нарастить грузовую базу.

«УЗ Карго» обеспечит порядка 5 млрд грн дополнительного дохода для «Укрзализныци», - Эзугбая
Фото: Ираклий Узгубая

В "Укрзализныце" объяснили детали начатого организационного разделения на оператора инфраструктуры и перевозчика. В ходе реформы создаются новые филиалы. Грузовыми перевозками займется филиал «УЗ Карго».

В своем интервью для издания Hubs директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая пояснил, что в компании намерены «УЗ Карго» сделать основным грузоперевозчиком на расстояния более 300 км по Украине и нарастить грузовую базу.

«Наши ключевые инициативы – это сделать грузоперевозки максимально доступными, наладить работу с заказчиками по долгосрочным контрактам, подключить возможность выставления счетов онлайн, централизовать тарифообразование, установить gps-трекеры и счетчики расхода топлива, докупить недостающий состав, улучшить скоростные показатели», - заявил Эзугбая.

Что касается сроков процесса структурной реформы УЗ, представитель компании считает, что «процесс создания бизнес-единиц будет завершен к концу 2022-го. Хотя существенные шаги к формированию бизнес-единицы «УЗ Карго» будут сделаны уже в ближайший период. Скоро рынок увидит единую вертикаль, состоящую из локомотивного депо, 14 вагонных депо и грузовых станций шести региональных филиалов».

В "Укрзализныце" так же планируют отдать в концессию бизнесу свои непрофильные активы. Речь идет не только о непрофильных объектах железнодорожной инфраструктуры, но и о контейнерных терминалах. Ими уже интересуются крупные международные компании, которые имеют успешнейший опыт управления контейнерными перевозками. За «УЗ Карго» останется предоставление специализированных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и организация движения контейнеров.

Такие шаги дадут возможность «УЗ Карго» обеспечить порядка 5 млрд грн дополнительного дохода для государственной компании.

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