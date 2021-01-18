С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно

Суточное потребление природного газа в Украине из-за установившихся существенных морозов увеличилось до 180 млн кубометров. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.



"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн кубометров... Это нормальное потребление для данной температуры. Ничего нового или критичного", – написал С.Макогон.



Согласно данным Оператора ГТС, за 17 дней января потребление газа составило 2,16 млрд куб. м, или около 127 млн кубометров в сутки.



В декабре 2020 года потребление газа составило 4,11 млрд куб. м или около 132,5 млн кубометров в сутки.



