С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно

С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно

Суточное потребление природного газа в Украине из-за установившихся существенных морозов увеличилось до 180 млн кубометров. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн кубометров... Это нормальное потребление для данной температуры. Ничего нового или критичного", – написал С.Макогон.

Согласно данным Оператора ГТС, за 17 дней января потребление газа составило 2,16 млрд куб. м, или около 127 млн кубометров в сутки.

В декабре 2020 года потребление газа составило 4,11 млрд куб. м или около 132,5 млн кубометров в сутки.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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