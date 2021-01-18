Во время локдауна украинцы в 1,5 раза чаще покупают онлайн
Украинцы стали значительно чаще — в 1,5 раза — покупать товары в интернете на фоне объявления и введения январского локдауна. Такие данные приводит аналитическая служба OLX, исследовавшая активность пользователей с 9 декабря 2020 года (дата объявления январского локдауна) по 13 января по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
С чем связана ситуация
Активность продавцов в интернете осталась неизменной — в период январского локдауна количество предложений уменьшилось лишь на 1,5% по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
«Рост количества покупок в онлайне преимущественно связано с объявлением и проведением январского локдауна. Из-за закрытия офлайновых магазинов, ТРЦ и рынков граждане вновь начали массово покупать товары в интернете. Схожую динамику мы зафиксировали во время первого локдауна весной 2020 года. Можно отметить, что у украинцев начали формироваться новые потребительские привычки, связанные с карантинными реалиями: покупатели хотят иметь постоянный доступ к товарам, избегая ощущение дефицита.
Набирает популярность также система BOPIS (покупаешь онлайн — забираешь в магазине), когда и бизнес перешел в режим офлайн-точек по выдаче онлайн-заказов", — отметил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.
Количество заказов онлайн в пяти самых популярных категориях выросла на 46%.
Какие товары покупали больше всего
Взрывной рост спроса на OLX показали такие популярные категории:
- Мужская одежда — + 123%, 136,2 тысячи заказов, средний чек 527 грн против 60,8 тысячи заказов и 543 грн в 2019 году.
- Мужская обувь — + 94%, 113,9 тысячи заказов, средний чек 820 грн против 58,6 тысячи заказов и 833 грн в 2019 году.
- Электроника: комплектующие и аксессуары — + 74%, 130,4 тысячи заказов, средний чек 2700 грн против 74,8 тысячи заказов и 1500 грн в 2019 году.
- Смартфоны — + 63%, 105,7 тысячи заказов средний чек 2700 грн против 64,8 тысячи заказов и таком же среднем чеке в 2019 году.
- Детские игрушки — 104,5 тысячи заказов, средний чек 515 грн.
За это время украинцы сделали более 300 тыс. заказов с услугой OLX Доставка, тогда как в 2019 году — 205 тыс.
Ключевые тренды
- Онлайн-торговля останется наиболее предсказуемым направлением для малого и среднего бизнеса. Согласно международным исследованиям Shopify, в 2020 году количество продаж в интернете выросло на 21,5% в Центральной и Восточной Европе. По прогнозам, в 2021 году рынок е-commerce увеличится более чем на 8%. В Украине этот показатель может достичь еще более высокого уровня.
- Новые карантинные реалии значительно повлияли на то, как изменился интерес украинцев к девайсам. Например, по данным аналитиков OLX, технику для дома стали выбирать на 93% больше по сравнению с 2019 годом. Новая привычка покупать в онлайне электронику, одежду, обувь, продукты и медикаменты укрепится и в новом 2021 году. Такую же динамику роста можно ожидать и от сервисов по доставке.
- Впечатления от покупки станут важной частью бизнес-стратегий. Покупатели ожидают, что процесс заказа, оплаты и доставки будет интуитивно понятным, быстрым, безопасным и доставлять приятные эмоции. Предпринимателям придется автоматизировать и упростить процесс приобретения, а также создавать уникальные предложения и делать акцент на бонусах, чтобы удержать клиента.
- Покупатели все больше станут покупать не «бренд», а «пользу» от конкретного продукта. Мировой кризис, вызванный пандемией, стал движущей силой ответственного шоппинга и осознанного потребления. В то же время, согласно мировым трендам от Shopify, клиенты готовы платить больше компаниям, которые заботятся об окружающей среде и занимаются благотворительностью.