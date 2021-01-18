Во время локдауна украинцы в 1,5 раза чаще покупают онлайн

Украинцы стали значительно чаще — в 1,5 раза — покупать товары в интернете на фоне объявления и введения январского локдауна. Такие данные приводит аналитическая служба OLX, исследовавшая активность пользователей с 9 декабря 2020 года (дата объявления январского локдауна) по 13 января по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Фото: е-commerce

С чем связана ситуация

Активность продавцов в интернете осталась неизменной — в период январского локдауна количество предложений уменьшилось лишь на 1,5% по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

«Рост количества покупок в онлайне преимущественно связано с объявлением и проведением январского локдауна. Из-за закрытия офлайновых магазинов, ТРЦ и рынков граждане вновь начали массово покупать товары в интернете. Схожую динамику мы зафиксировали во время первого локдауна весной 2020 года. Можно отметить, что у украинцев начали формироваться новые потребительские привычки, связанные с карантинными реалиями: покупатели хотят иметь постоянный доступ к товарам, избегая ощущение дефицита.

Набирает популярность также система BOPIS (покупаешь онлайн — забираешь в магазине), когда и бизнес перешел в режим офлайн-точек по выдаче онлайн-заказов", — отметил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

Количество заказов онлайн в пяти самых популярных категориях выросла на 46%.

Какие товары покупали больше всего

Взрывной рост спроса на OLX показали такие популярные категории:

Мужская одежда — + 123%, 136,2 тысячи заказов, средний чек 527 грн против 60,8 тысячи заказов и 543 грн в 2019 году.

Мужская обувь — + 94%, 113,9 тысячи заказов, средний чек 820 грн против 58,6 тысячи заказов и 833 грн в 2019 году.

Электроника: комплектующие и аксессуары — + 74%, 130,4 тысячи заказов, средний чек 2700 грн против 74,8 тысячи заказов и 1500 грн в 2019 году.

Смартфоны — + 63%, 105,7 тысячи заказов средний чек 2700 грн против 64,8 тысячи заказов и таком же среднем чеке в 2019 году.

Детские игрушки — 104,5 тысячи заказов, средний чек 515 грн.

За это время украинцы сделали более 300 тыс. заказов с услугой OLX Доставка, тогда как в 2019 году — 205 тыс.

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