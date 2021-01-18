Валютная либерализация. Нацбанк отменил ряд ограничений для бизнеса

Национальный банк снял запрет для клиентов — юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях «форвард». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Валютная либерализация. Нацбанк отменил ряд ограничений для бизнеса
Фото: delo.ua

Что изменилось

Ранее такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Что отменил Нацбанк

Национальный банк отменил запрет:

  • на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард»
  • на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли
  • на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

Также центральным банком снят запрет на осуществление банками операций на условиях «своп» с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов.

Национальный банк разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций.

В частности, определено, что после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

В целях содействия использованию цифровых аналогов бумажных документов Национальный банк уточнил требования к осуществлению физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и до получения таких переводов из-за рубежа. Отныне при осуществлении этих операций физические лица смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении «Дія», где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

Чему будет способствовать отмена запретов

По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также будут способствовать:

  • расширению возможностей для бизнеса и физических лиц по хеджированию валютных рисков;
  • дальнейшему развитию новых услуг, предоставляемых уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций;
  • использованию цифровых документов при проведении валютных операций.

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