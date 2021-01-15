Нацбанк отложил автоматизацию финансового мониторинга

Национальный банк отложил на 6 месяцев введения автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк отложил автоматизацию финансового мониторинга
Фото: newsone.ua

Что это значит

Теперь банки обязаны настроить и автоматизировать свои процессы в сфере финансового мониторинга не позднее 30 июня 2021 года.

Ранее предполагалось, что они должны были привести свои процессы в соответствие с требованиями Положения об осуществлении банками и учреждениями финансового мониторинга не позднее 31 декабря 2020 года.

Почему отложили

График был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в частности из-за введения карантинных мероприятий.

Сейчас значительное количество ИТ-компаний, которые разрабатывают необходимое программное обеспечение, работают в дистанционном режиме или в сокращенном штате через значительный уровень заболеваемости.

Напомним, что банки и платежные системы, осуществляющие переводы денежных средств в режиме онлайн, должны настроить систему автоматизации процессов с финмониторинга.

Для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации имеет рекомендательный характер.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ № от 12 января 2021, которая вступает в силу с 15 января 2021 года.

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