В списке Forbes появился новый миллиардер

В качестве частной компании Affirm в последний раз привлекла финансирование в сентябре 2020 года — $ 500 млн. Еще тогда стартап оценивали примерно в пятую часть от текущей капитализации: за четыре месяца стоимость взлетела на $ 18 млрд, отметил Forbes. Всего от инвесторов сервис получил более $ 1,3 млрд.

Пандемия помогла росту Affirm: благодаря расцвету электронной торговли выручка Affirm за лето 2020 года выросла на 98% в сравнении с тем же периодом 2019-го, пишет журнал.

Что известно о стартапе Affirm