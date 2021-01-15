В списке Forbes появился новый миллиардер

Forbes оценил состояние сооснователя и гендиректора финтех-стартапа Affirm Макса Левчина в $2,7 млрд после IPO компании.

В списке Forbes появился новый миллиардер
Фото: rbc.ru

В списке Forbes появился новый миллиардер. Forbes оценил состояние сооснователя и гендиректора финтех-стартапа Affirm Макса Левчина в $ 2,7 млрд после IPO компании. Об этом пишет Forbes.

Дебют на бирже

Акции Affirm после дебюта на бирже Nasdaq 13 января подорожали почти в два раза. Торговый день бумаги завершили на отметке $ 97,24 — это на 98,5% больше цены продажи бумаг в ходе IPO. В ходе IPO инвесторы оценили стоимость компании в $ 12 млрд. По итогам первого торгового дня ее капитализация составила $ 23,6 млрд.

В качестве частной компании Affirm в последний раз привлекла финансирование в сентябре 2020 года — $ 500 млн. Еще тогда стартап оценивали примерно в пятую часть от текущей капитализации: за четыре месяца стоимость взлетела на $ 18 млрд, отметил Forbes. Всего от инвесторов сервис получил более $ 1,3 млрд.

Пандемия помогла росту Affirm: благодаря расцвету электронной торговли выручка Affirm за лето 2020 года выросла на 98% в сравнении с тем же периодом 2019-го, пишет журнал.

Что известно о стартапе Affirm

Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Левчин запустил сервис в 2012 году. Платформа сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson.

Примерно с половины трансакций компания получает проценты, а большинство доходов компании приносят выплаты продавцов, пояснил Forbes.

На некоторые бренды у Affirm нулевая ставка рассрочки, например на велосипеды Peloton, которые принесли сервису 30% выручки за квартал, завершившийся в сентябре, добавил журнал.

Левчину принадлежат 11% Affirm. Новый миллиардер — уроженец Украины и один из соучредителей сервиса PayPal. В 2002 году компания-владелец PayPal слилась с компанией X.com Илона Маска, в результате чего появилась компания PayPal Inc. В 2002 году ее купила eBay.

Левчин после этого основал компанию Slide для разработки социальных приложений. Ее купил Google в 2010 году. TechCrunch писал, что сумма сделки составила $ 182 млн.

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