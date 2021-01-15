Оккупанты выставили на продажу винзавод "Коктебель" в Крыму

Оккупационные власти Крыма выставили на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей или около $1,4 млн.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на роSSийский сайт для размещения информации о проведении торгов.

В документации указано, что на продажу выставлено недвижимое имущество винзавода - 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость оценена в 80,8 млн рублей.

Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены более чем в 17,35 млн рублей, движимое имущество - менее чем в 2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

Сейчас захваченный оккупационными властями завод на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РоSSии. Предприятием владеет Михаил Якубчик, которого роSSийские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод имеет собственные виноградники на площади около 1070 га и емкостный парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, в ноябре прошлого года подконтрольное РоSSии оккупационное "правительство" Крыма выставило на продажу акции винзавода "Массандра" на электронном аукционе "РосЭлТорг" со стартовой ценой 5,3 млрд рублей (69,5 млн долларов США). 14 декабря стало известно, что контроль над "Массандрой" получил друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук. Его компания "Южный проект", находящаяся под санкциями, выиграла торги по цене 5,327 млрд рублей.

В декабре 2017 года оккупационная администрация Крыма провела торги по продаже завода шампанских вин "Новый Свет" в Судаке. Их победителем также стала компания "Южный проект".