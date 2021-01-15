Оккупанты выставили на продажу винзавод "Коктебель" в Крыму

Стартовая цена - $1,4 млн, проведение торгов запланировано на 26 января.

Оккупанты выставили на продажу винзавод "Коктебель" в Крыму
Фото: crimea24.info

Оккупационные власти Крыма выставили на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей или около $1,4 млн.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на роSSийский сайт для размещения информации о проведении торгов.

В документации указано, что на продажу выставлено недвижимое имущество винзавода - 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость оценена в 80,8 млн рублей.

Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены более чем в 17,35 млн рублей, движимое имущество - менее чем в 2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

Сейчас захваченный оккупационными властями завод на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РоSSии. Предприятием владеет Михаил Якубчик, которого роSSийские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод имеет собственные виноградники на площади около 1070 га и емкостный парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, в ноябре прошлого года подконтрольное РоSSии оккупационное "правительство" Крыма выставило на продажу акции винзавода "Массандра" на электронном аукционе "РосЭлТорг" со стартовой ценой 5,3 млрд рублей (69,5 млн долларов США). 14 декабря стало известно, что контроль над "Массандрой" получил друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук. Его компания "Южный проект", находящаяся под санкциями, выиграла торги по цене 5,327 млрд рублей.

В декабре 2017 года оккупационная администрация Крыма провела торги по продаже завода шампанских вин "Новый Свет" в Судаке. Их победителем также стала компания "Южный проект".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
Вступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масокВступил в силу закон о наказании за допуск клиентов без масок
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Цена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррельЦена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррель
Блок рекламы


Похожие новости
Регулятор в США ополчился против литиевых аккумуляторов 18650 и требует запретить продажу элементов в интернет-магазинахРегулятор в США ополчился против литиевых аккумуляторов 18650 и требует запретить продажу элементов в интернет-магазинах
Степанов назвал фейком запрет на продажу бытовых товаров при локдаунеСтепанов назвал фейком запрет на продажу бытовых товаров при локдауне
Минюст в следующем году выставит на продажу не менее 4 тюрем, - МалюськаМинюст в следующем году выставит на продажу не менее 4 тюрем, - Малюська
"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму
Друг Путина получил контроль над "Массандрой" в оккупированном КрымуДруг Путина получил контроль над "Массандрой" в оккупированном Крыму
Ощадбанку вернули доступ к более $1,3 миллиарда за потери в КрымуОщадбанку вернули доступ к более $1,3 миллиарда за потери в Крыму
Укрэксимбанк выставил на продажу крупную сеть супермаркетовУкрэксимбанк выставил на продажу крупную сеть супермаркетов
Во Франции разрешили продажу рождественских елок как предметов первой необходимостиВо Франции разрешили продажу рождественских елок как предметов первой необходимости
Оккупанты выставили на аукцион крымскую "Массандру"Оккупанты выставили на аукцион крымскую "Массандру"
monobank запускает продажу банковских карт на кассах в супермаркетахmonobank запускает продажу банковских карт на кассах в супермаркетах
Последние новости
Подгружаем последние новости