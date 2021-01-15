Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна

Украина в 2020 году увеличила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна на 6,3% и 20,3% соответственно. Об этом сообщает Государственная таможенная служба (ГТС) страны.



В то же время в 2020 году экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в денежном выражении снизился на 3,8% - до 2,75 млрд долл., а экспорт передельного чугуна в денежном выражении возрос на 15% - до 0,92 млрд долл.



Основной экспорт полуфабрикатов осуществлялся в Италию (26,27% поставок в денежном выражении), Турцию (16,7%) и Китай (8,65%), а экспорт чугуна - в США (58,49% поставок в денежном выражении), Китай (21,85%) и Турцию (5,95%).



