МВФ назвал сумму долга, которую Украина должна погасить в 2021 году

В общей сложности Украина должна вернуть до 2036 года около 11,69 млрд долларов.

Украина в 2021 году должна погасить задолженность перед Международным валютным фондом в размере 1,67 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствует график погашения долгов Украины до 2036 года, обнародованный на сайте Фонда.

Задолженность в графике номинирована в специальных правах заимствования (СПЗ, или SDR) - резервном средстве, эмитируемом МВФ . 1 SDR составляет около 1,45 доллара.

В целом Украина должна вернуть до 2036 года 8,06 миллиарда SDR, это около 11,69 млрд долларов.

В этом году сумма погашения составляет 1,15 млрд SDR, или 1,67 млрд долларов, в следующем - 1,7 млрд SDR или 2,5 млрд долларов.

Напомним, от Международного валютного фонда в этом году должно было поступить два транша по $700 млн, однако они перенесены на следующий год.