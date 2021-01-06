"Укрэнерго" взяло в кредит 10 млрд грн для выплаты долгов

НЭК подписала три кредитных договора с государственными банками - "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

"Укрэнерго" взяло в кредит 10 млрд грн для выплаты долгов
Фото: Макс Требухов

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала три кредитных договора с государственными банками "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и АБ "Укргазбанком" на 10,25 млрд гривень для погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", которая образовалась в течение восьми месяцев 2020 года.

Об этом сообщается на сайте "Укрэнерго".

Глава правления НЭК Владимир Кудрицкий отметил, что эти кредиты позволят в короткий срок улучшить ситуацию с выполнением ПСО, а соответственно - стабилизировать финансовое положение "Укрэнерго".

"Ведь основная причина негативного финансового результата Укрэнерго в 2020 году - именно нехватка средств на расчеты с «Гарантированным покупателем». В то же время рассрочки выплат по кредитам позволят растянуть во времени финансовую нагрузку на участников рынка, которые платят тариф на передачу", - сказал он.

Согласно расчетам ГП "Гарантированный покупатель", общая задолженность "Укрэнерго" - около 30,8 млрд гривень.

Фото: ДП "Гарантированный покупатель"

Фото: ДП "Гарантированный покупатель"

В "Укрэнерго напомнили, что НКРЭКУ утвердила тариф на передачу в 2021 году на уровне 293,93 грн/МВт/ч (без НДС).

"Эта сумма позволяет покрыть все расходы в текущем году лишь при условии принятия антикризисных мер, которые предусматривались для уменьшения расходов на финансирование спецобязательств, возложенных на компанию. При этом в тарифе на передачу расходы на основную деятельность Укрэнерго почти не изменились и составили 85,05 грн на 1 МВт/ч, тогда как расходы на ПСО составили вдвое больше - 208,88 грн на 1 МВт/ч", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря 2020 года Кабмин принял постановление о предоставлении госгарантий по кредитам, которые "Укрэнерго" должно было привлечь у госбанков на сумму до 11,3 млрд грн для погашения задолженности перед госпредприятием "Гарантированный покупатель". В Минэнерго заявляли, что "Укрэнерго" необходимо привлечь под госгарантии 11,3 млрд грн для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и государственной генерацией.

31 декабря НКРЭКУ согласовала договоры о получении кредитов НЭК "Укрэнерго" в трех банках на погашение долгов перед производителями электроэнергии. В госбюджете на 2021 года предусмотрено право Кабмина предоставлять для "Укрэнерго" госгарантии по кредитам на сумму до 24 млрд грн.

С 1 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

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