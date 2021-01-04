Стало известно, какие товары исчезнут из украинских супермаркетов во время локдауна в январе

Локдаун в Украине будет введен через четыре дня, и продлится до 24 января включительно. Кроме того, что в течение двух недель будут закрыты торговые центры, так еще и в супермаркетах запретят продажу ряда товаров повседневного спроса. В частности, с 8 января будет запрещено продавать бытовую химию, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для учебы.

Об этом сообщила Американская торговая палата в Украине со ссылкой на постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря.

Отмечается, что супермаркеты во время локдауна будут вынуждены закрывать бытовые отделы или запрещать продажу вышеперечисленных товаров при расчете на кассе.

Решение Кабмина ограничивает права потребителей и может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах, ведь не все знают, что запасаться батарейками нужно уже сегодня.

Однако, в постановление Кабмина сказано, что на время локдауна субъектам хозяйствования запрещается принимать посетителей, если они не торгуют исключительно: товарами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Продажа товаров других групп будет возможна только по адресной доставке.

Напомним, по мнению врача-инфекциониста Вадима Аристова, трехнедельного локдауна будет недостаточно, и жесткий карантин необходимо вводить на шесть недель.