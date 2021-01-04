Американская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдауна

В течение декабря Американская торговая палата неоднократно обращалась в Кабинет Министров Украины с просьбой пересмотреть текст постановления №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Об этом говорится на сайте палаты.

Там напоминают, что согласно решению Кабинета Министров Украины, с 8 января 2021 года до 25 января 2021 года на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. Итак, обращает внимание Палата, речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для учебы.

"Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать некоторые отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорят в АТП. По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально будет приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

"Предлагаемая бизнес-сообществом редакция позволяет работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам.

На сегодня вопрос все еще остается нерешенным. Торговые заведения является целостной торговой единицей, к тому же единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничение их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольства потребителей", - говорят в Американской торговой палате.