Alibaba подешевела на $80 миллиардов. Причина — антимонопольное расследование

Акции Alibaba обвалились на 11% на новостях о том, что Китай начал антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта. Об этом пишет РБК.

Alibaba подешевела на $80 миллиардов. Причина — антимонопольное расследование
Фото: psm7.com

Торги на бирже

В начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена бумаг упала до $ 227,1. На закрытии торгов в среду, 23 декабря, бумаги Alibaba стоили $ 256,18. Капитализация компании сократилась с $ 694,65 млрд по итогам торгов среды до $ 614,5 млрд по состоянию на 17:34.

Что известно о расследовании

О начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba Group в четверг, 24 декабря, заявило Государственное управление рыночного регулирования(SAMR).

Основанием для начала расследования стали сообщения о том, что компания оказывает давление на продавцов, использующих платформы Alibaba. В частности, Alibaba заставляет партнеров подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве, которые не позволяют продавцам предлагать товары конкурирующим площадкам.

Народный банк Китая объявил, что финансовые регуляторы страны в ближайшие дни встретятся с представителями «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group.

Встреча «простимулирует Ant Group к осуществлению финансового надзора, честной конкуренции и защите законных прав и интересов потребителей», — говорится в заявлении Народного банка Китая.

Предыстория

Антимонопольное расследование последовало за внезапной приостановкой в прошлом месяце запланированного первичного размещения акций финтеха Ant на $ 34,4 млрд. Оно должно было стать крупнейшим в мире, но было заблокировано всего за два дня до начала торгов акциями на биржах в Шанхае и Гонконге. Причиной срыва IPO стало возможное несоответствие компании требованиям листинга и раскрытия информации.

Решение заблокировать крупнейшее в истории IPO было принято через несколько дней после того, как глава Alibaba Group Джек Ма раскритиковал международные правила работы финансовых регуляторов — как китайских, так и международных.

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