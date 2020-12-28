Аукцион по продаже литиевых месторождений хотят сорвать – Госгеонедр

Аукцион по продаже литиевых месторождений хотят сорвать – Госгеонедр

Государственная служба геологии и недр Украины заявила о попытке срыва аукциона по продаже месторождения литиевых руд в Донецкой области.

"Сегодня наблюдается значительный спрос на "металлы будущего" на мировом рынке, к которым относится и литий. Украина может стать серьезным игроком на европейском рынке по добыче этого минерала, ведь обладает значительными запасами и ресурсами", - рассказывает председатель Держгеонадр Роман Опимах.

Под угрозой отмены оказались электронные торги по месторождению Шевченковское площадью 39,84 га. Запасы литиевых руд категории С1 составляют 5,671 млн тонн, категории С2 - более 8 млн тонн. Имеющиеся сопутствующие полезные ископаемые - руды тантала, ниобия, бериллия.

Еще один участок с залежами руд лития и оксидами тантала, ниобия, рубидия, цезия, бериллия, расположен в Кировоградской области. Его площадь 300 га. Прорабатывается для дальнейшего выставления на е-торги для геологического изучения и опытно-промышленной разработки.

"Мы подготовили два литиевые объекты на аукционы. Но, к сожалению, через суды блокируются открытые торги из расчета получить специальное разрешение вне аукциона. Это происходит для того, чтобы не платить справедливую цену, которую устанавливают открытые конкурентные торги", - сообщил он.

Госгеонедрами были направлены соответствующие письма в Офис Генерального прокурора с просьбой вступить в вышеуказанных дел, в качестве третьего лица на стороне государства.

МинПром по материалам Металлургпром

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