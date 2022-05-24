Укравтодор продаст знаменитый дорожный знак на благотворительном онлайн-аукционе

Первым лотом благотворительного онлайн-аукциона Укравтодора на Prozorro.Продажи станет легендарный дорожный знак "Нах*й, снова нах*й, в россию нах*й". Вырученные средства перечислят на специальный счет Национального банка на нужды ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Апостроф.

В ведомстве напомнили, что этот знак создали на третий день войны сразу после того, как стало ясно, что оккупанты используют устаревшие карты. Тогда Укравтодор дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов, чтобы навредить навигации врага.

"Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А взамен создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили", – добавляют в УАД.

Представители компании отметили, что выставленный на аукционе дорожный знак находился в Сумской области. На нем есть следы от пуль.

Онлайн-аукцион в системе Prozorro.Продажи состоится 2 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться до 18.00 1 июня по ссылке.

"Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или $1,5 тысяч. Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования). Все средства, собранные по итогам аукциона, будут направлены на специальный счет Национального банка для нужд ВСУ", – говорят в ведомстве.

Также в Укравтодоре добавили, что благодаря благотворительным аукционам в государственной системе Prozorro. Продажи уже удалось собрать более 4 миллионов гривен.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Саммите международного транспортного форума-2022 был принят документ о "Призыве к действиям в связи с военной агрессией роSSийской федерации против Украины", который утверждает единодушную поддержку Украины всеми присутствующими и фиксирует их обязательство прекратить любое сотрудничество с россией и белоруссией.


Иван Троянов, Апостроф

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