Ціни на нафту зростають на тлі ознак збільшення попиту

Ціни на нафту зросли на $1 у п'ятницю, 26 серпня, на тлі ознак збільшення попиту на пальне. Про це повідомляє Reuters.

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Подробиці

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 87 центів, або 0,9%, до $100,21 за барель на 04:10 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також зросли на 88 центів, або на 0,9%, до $93,40 за барель. Обидва контракти підскочили на початку торгів на $1 після падіння приблизно на $2 у четвер.

Попри невизначеність щодо темпів підвищення ставок у США для боротьби зі зростаючою інфляцією, побоювання з приводу зниження попиту на нафту цього тижня ослабли, внаслідок чого еталонні нафтові контракти можуть зрости приблизно на 3% за тиждень.

Аналітики ANZ Research заявили, що коментарі деяких представників центрального банку США перед виступом голови Джерома Пауелла у п'ятницю затьмарили економічне тло.

«Проте, з'являються ознаки високого попиту на паливо», — зазначають аналітики ANZ Research.

Перспектива скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) для компенсації зростання видобутку в Ірані також вплинула зростання цін.