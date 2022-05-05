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2022-05-05
На благотворительном аукционе для ВСУ картину Примаченко продали за рекордные полмиллиона долларов США
Стартовая цена составляла 5 тысяч долларов.
Марія Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока"
Картину Марии Примаченко на благотворительном аукционе продали за $500 тыс.
Об этом сообщают организаторы в Фейсбуке.
"Собрали 500 000$ на аукционе по продаже картины Марии Примаченко для ВСУ", - говорится в сообщении.
Уже перед началом благотворительного акционера отмечалось, что торги уже стали сенсацией, потому что стоимость картины стала расти с заявленных 5 тыс. долларов США до десятков тысяч.
Организаторами выступили ДУКАТ и Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation.
Напомним, картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли вокруг четвертого блока" выставили на онлайн-торги. Стартовая цена лота – 5 тысяч долларов США.