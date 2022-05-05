На благотворительном аукционе для ВСУ картину Примаченко продали за рекордные полмиллиона долларов США

Картину Марии Примаченко на благотворительном аукционе продали за $500 тыс.

Об этом сообщают организаторы в Фейсбуке.

"Собрали 500 000$ на аукционе по продаже картины Марии Примаченко для ВСУ", - говорится в сообщении.

Уже перед началом благотворительного акционера отмечалось, что торги уже стали сенсацией, потому что стоимость картины стала расти с заявленных 5 тыс. долларов США до десятков тысяч.

Организаторами выступили ДУКАТ и Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation.