Суд наклав арешт на товарні знаки Альфа-Банку

Шевченківський райсуд м. Києва 25 жовтня задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та передав АРМА товарні знаки, які використовуються Альфа-Банком і належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited. Про це повідомляє Finbalance.

Суд наклав арешт на товарні знаки Альфа-Банку
Фото: alfabank.ua

Деталі

Суд наклав арешт на вказані товарні знаки 3 жовтня.

Досудове розслідування встановило, що службові особи Альфа-Банку, за попередньою змовою з особами, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), АТ «Альфа-Банк» (РФ), а також резидента України АТ «Альфа-Банк», з 27 жовтня 2021 року по 3 лютого 2022 року, умисно ухилились від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з території України.

«Податки підлягають виплаті на користь компанії-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), шляхом застосування пониженої ставки оподаткування доходів нерезидента у розмірі 5% замість 15%, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у загальній сумі 18,39 млн грн», — йдеться у матеріалах справи.

Правоохоронці встановили, що власники Альфа-Банку разом із його службовими особами для ухилення від сплати податків використали товарні знаки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що у другій половині вересня 2022 року Національний банк України погодив зміни до статуту Альфа-Банк України про перейменування його на Сенс Банк.





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