McDonald's заявил, что продаст свой бизнес в РФ

16 мая, спустя два месяца после того, как McDonald's остановил свою деятельность в РФ , компания заявила, что продаст свой бизнес в стране-агрессоре, пишет CNBC.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и связанные с ним непредсказуемые условия работы, заставляют McDonald's прийти к выводу, что мы больше не можем позволить себе и дальше владеть бизнесом в РоSSии, а также что это не соответствует ценностям McDonald's», — говорится в релизе компании.

Корпорация, которая владеет более 800 ресторанами и нанимающая более 62?000 работников в РФ , заявила, что ищет местного покупателя. McDonald's также заявил, что будет пытаться обеспечить выплату зарплаты своим роSSийским сотрудникам до заключения соглашения, а также сохранение их рабочих мест при новом руководстве.

Компания начнет убирать логотипы, бренды и имена из роSSийских ресторанов, но сохранит права на свои торговые марки в РФ .

Рестораны McDonald's в Украине останутся закрытыми, но компания продолжит выплачивать заработную плату всем своим сотрудникам, говорится в сообщении.

На Украину и РоSSию приходилось около 2% продаж компании, около 9% прибыли и 3% операционных доходов.

Издание отмечает, что выход McDonald's из РФ символизирует конец целой эпохи. Сеть фастфудов, являющаяся одним из самых узнаваемых символов американского капитализма, открыла свой первый ресторан в стране 30 лет назад во время распада коммунистического режима.

Контекст

В первые дни полномасштабного вторжения McDonald's попал под шквал критики за свое молчание по поводу вторжения. Однако 8 марта страна объявила, что остановит свою деятельность в РФ.