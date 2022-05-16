McDonald's заявил, что продаст свой бизнес в РФ

16 мая, спустя два месяца после того, как McDonald's остановил свою деятельность в РФ, компания заявила, что продаст свой бизнес в стране-агрессоре, пишет CNBC.

McDonald's заявил, что продаст свой бизнес в РФ

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и связанные с ним непредсказуемые условия работы, заставляют McDonald's прийти к выводу, что мы больше не можем позволить себе и дальше владеть бизнесом в РоSSии, а также что это не соответствует ценностям McDonald's», — говорится в релизе компании.

Корпорация, которая владеет более 800 ресторанами и нанимающая более 62?000 работников в РФ, заявила, что ищет местного покупателя. McDonald's также заявил, что будет пытаться обеспечить выплату зарплаты своим роSSийским сотрудникам до заключения соглашения, а также сохранение их рабочих мест при новом руководстве.

Компания начнет убирать логотипы, бренды и имена из роSSийских ресторанов, но сохранит права на свои торговые марки в РФ.

Рестораны McDonald's в Украине останутся закрытыми, но компания продолжит выплачивать заработную плату всем своим сотрудникам, говорится в сообщении.

На Украину и РоSSию приходилось около 2% продаж компании, около 9% прибыли и 3% операционных доходов.

Издание отмечает, что выход McDonald's из РФ символизирует конец целой эпохи. Сеть фастфудов, являющаяся одним из самых узнаваемых символов американского капитализма, открыла свой первый ресторан в стране 30 лет назад во время распада коммунистического режима.

Контекст

В первые дни полномасштабного вторжения McDonald's попал под шквал критики за свое молчание по поводу вторжения. Однако 8 марта страна объявила, что остановит свою деятельность в РФ.

12 апреля, отчитываясь о квартальных показателях, компания раскрыла, что потратила $27 млн на оплату аренды, зарплат и поставок в Украину и РФ после того, как остановила сделки в обеих странах. Компания добавила, что закрытие ресторанов будет означать, что ее запасы продуктов испортятся, увеличив расходы на $100 млн. В целом эти проблемы снизили прибыль на акцию компании на 13 центов.

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