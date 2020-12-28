В ноябре Япония сократила экспорт стали на 10%

В ноябре Япония сократила экспорт стали на 10%

По итогам ноября 2020 года экспорт стали из Японии составил 2,436 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 10,4%, к октябрю – 2,5%, сообщает пресс-служба Федерации японских сталепроизводителей.

На долю обычных сталей в общем объёме экспорта пришлось 1,564 млн. тонн – на 11,1% меньше, чем за тот же месяц предыдущего года, и на 7,2% относительно октября. Экспорт специальных сталей составил 0,49 млн. тонн – на 16,3% меньше год к году, но на 0,5% больше результата предыдущего месяца.

За 11 месяцев 2020 года Япония экспортировала 29,577 млн. тонн стали, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,7%. С начала финансового года (апрель-ноябрь) показатели ухудшились на 13,5% до 20,273 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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